تحذير من مخطط إستيطاني جديد شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من مخطط إستيطاني جديد يستهدف القدس المحتلة في اطار برنامج التطهير العرقي الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال صيام في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين" ان اقتحام قوات الاحتلال باعداد كبيرة تجمع جبل البابا جنوب شرق القدس، ومصادرة معدات زراعية واليات لشق الطرق وغيرها ياتي في إطار مخطط اسرائيلي دخل حيز التنفيذ يستهدف خنق القدس وتقطيع اوصالها مع باقي محافظات الوطن .

واضاف صيام ان البدو في تجمع جبل البابا والذين يمتد وجودهم حتى اريحا صامدون في اراضيهم رغم ظروف حياتهم الصعبة وممارسات الاحتلال بحقهم وذلك لتمرير سياسة التهويد والاسرلة في محافظة القدس.