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اسرائيل ترفض اعطاء السلطة "البيومترك"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ترفض اعطاء السلطة "البيومترك"


رام الله / سما /

 قال مدير عام الجوازات سلطي الريموني ان سلطات الاحتلال تواصل منذ اربعة اشهر احتجاز المعدات الخاصة باصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء الياً "البيومتيرك" وذلك حسب الموصفات العالمية.

واوضح الريموني في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" انه ومنذ عامين يجري التحضير مع شركة فرنسية لاصدار الجواز الفلسطيني الجديد "البيوميترك" وهي منحة فرنسية الا ان الاجراءات الاسرائيلية حالت دون ذلك.

واشار مدير عام الجوازات انه ونتيجة الضغط الكبير على اصدار الجوازات وخاصة في فصل الصيف تم طلب شراء 800 الف جواز جديد لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينين في الضفة والقطاع وباقي دول العالم.

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