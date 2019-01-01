بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

غزة / سما /

وصل العديد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية، اليوم الاربعاء، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب المكتب الاعلامي لمعابر قطاع غزة، وصل العديد من الشخصيات والوفود عبر المعبر ظهر اليوم وهي على النحو التالي:-

1-وصول نائب منسق عملية السلام ميلادينوف وو فد مرافق له.

2- وصول مدير المعهد الفرنسي يرافقه عدد من موظفين المعهد.

3- وصول مدير مكتب اليونبس في القدس برفقته " 3 " مدراء تابعين للمشاريع.

4- وصول سكرتيرة السفارة الألمانية.

5- وصول مفوض اليونبس لسلطة المياه .

6- وصول مدير وكالة الانباء الفرنسية في رام الله وغزة.