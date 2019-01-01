شرطة الخليل تقبض على مطلوب خطير هارب من العدالة

الخليل / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب خطير هارب من وجه العدالة منذ سنتين في مدينة الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم الأربعاء، أنه وأثناء قيام الشرطة القضائية وبالتعاون مع قوات الشرطة الخاصة وشرطة مكافحة المخدرات بوضع الحواجز من أجل القبض على المطلوبين بالمدينة, تم القاء القبض على مطلوب خطير وهارب من العدالة منذ سنتين، وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية تتعلق بتهم الشروع بالقتل والاتجار بالمخدرات والسرقة.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به المطلوب وإحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .