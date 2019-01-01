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رام الله: تفاصيل لقاء مجدلاني مع المفوض العام للأونروا

الأربعاء 07 أغسطس 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تفاصيل لقاء مجدلاني مع المفوض العام للأونروا


رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، مع المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، ومدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية غوين لويس، سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك، خاصة مع اقتراب موعد التصويت لتجديد ولاية وكالة الغوث.

وشارك في اللقاء أحمد حنون ممثلا عن مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ومسؤول مكتب الاعلام لدى الوكالة كاظم أبو خلف.

وتطرق الطرفان لبحث آخر مستجدات العمل على صعيد الوكالة من الناحية السياسية والمالية.

وأبدى مجدلاني الاستعداد الكامل باسم المستوى السياسي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتقديم دعم غير محدود لوكالة الغوث في مواجهة استهدافها لتصفية وجودها. مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الطرفين لتجاوز موضوعية التصويت لتجديد الولاية للوكالة.

وقال مجدلاني "علينا القيام بجهود منفردة ومشتركة على كافة المستويات خاصة مع ممثلي الدول المانحة والدول المصوتة، ونؤكد أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز مكانة الأونروا والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي وضمان تصويت مريح لصالح تجديد التفويض للوكالة في الأمم المتحدة".

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