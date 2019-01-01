وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني

لندن /سما/

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني في أعقاب إعلان خططها لبناء 2,304 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال راب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "نهيب بإسرائيل وقف توسعها الاستيطاني، والذي هو مخالف للقانون الدولي ويؤدي إلى ضم الضفة الغربية فعليا".

وأوضح البيان أن "المملكة المتحدة تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على توفير آليات أفضل تتيح للفلسطينيين البناء في المنطقة ج، كما تظل قلقة للغاية بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك في وادي الحمص في 22 يوليو/تموز".