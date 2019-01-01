خلال استقباله وفد من الكوتغرس.. الرئيس يؤكد على حل الدولتين ورفض الإملاءات الأميركية

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس الأغلبية في الكونغرس ستيني هوير.

وأكد الرئيس، على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وجدد الرئيس التأكيد على أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام.

وأجاب الرئيس على العديد من الأسئلة التي طرحها الوفد والمتعلقة بإمكانية تحقيق السلام.