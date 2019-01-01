  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال استقباله وفد من الكوتغرس.. الرئيس يؤكد على حل الدولتين ورفض الإملاءات الأميركية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال استقباله وفد من الكوتغرس.. الرئيس يؤكد على حل الدولتين ورفض الإملاءات الأميركية


رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس الأغلبية في الكونغرس ستيني هوير.

وأكد الرئيس، على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وجدد الرئيس التأكيد على أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام.

وأجاب الرئيس على العديد من الأسئلة التي طرحها الوفد والمتعلقة بإمكانية تحقيق السلام.

الأكثر قراءة اليوم

تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

الخليل: الكشف عن تفاصيل مروعة لفتى احتجزه والداه وعذبه 5 سنوات

تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

بعد الاشتباه بأنها نفق.. العثور على قناة لزراعة المخدرات على حدود غزة

أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!

إجراءات جديدة في مستشفيات غزة بعد اعتداء على مجمع الشفاء

بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

الأخبار الرئيسية

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

18764

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

تنزيل

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

تحركات واتصالات مكثفة لضمان تجديد الأونروا وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب