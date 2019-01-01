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العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

الأربعاء 07 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بدأ اتحاد لجان العمل الزراعي صيانة وتأهيل 20 قارب صيد من القوارب التي تم الافراج عنها خلال شهر تموز الماضي من قبل قوات الاحتلال.

وقال بيان صادر عن الاتحاد ان عملية الصيانة تأتي كاستجابة سريعة لمطالب الصيادين اصحاب القوارب المفرج عنها والذين يعانون أوضاع اقتصادية صعبة تحد من قدرتهم وامكانياتهم على صيانة وتأهيل قواربهم، علما أن المواد المستخدمة في عمليات صيانة القوارب والحسكات عالية التكلفة نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال الكثير من المواد من الدخول الى غزة.

وأفرجت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي ونتيجة لضغط بعض المؤسسات الحقوقية عن ما يقارب 66 قارب صيد مختلفة الأحجام عن طريق البر والبحر، وكانت هذه القوارب مدمرة بشكل كبير وتحتاج الى صيانة وتأهيل، ومعظم الأدوات والمحركات الي كانت على هذه القوارب لم يتم اعادتها.

ورصدت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي خلال النصف الأول من العام 2019، 155 اعتداء لحقوق الصيادين نتج عنها 21 اصابة واعتقال 28 صيادا وتدمير 48 قاربا ومصادرة 11 قاربا.

#الاحتلال #العمل الزراعي

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