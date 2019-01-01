"التربية" وقطر الخيرية توقعان اتفاقية لتوسعة مدرسة في قطاع غزة

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير فرع مؤسسة قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتوسعة مدرسة فهد بن أحمد الصباح في مديرية تربية شرق غزة.

وتشمل الاتفاقية بناء ست غرف صفية بمساحة 350 مترا مربعا، وبيت درج، وتأثيث الصفوف الدراسية بكل ما يلزم؛ بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية ملائمة محفزة للطلبة.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني حرص وزارة التربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال دعم التعليم.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل توفير البيئة التعليمية الملائمة والجاذبة للطلبة، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم، والتركيز على جودة التعليم ومخرجاته.

بدوره، أعرب جلامنة عن اعتزازه بوزارة التربية وقيادتها وكوادرها؛ لدورهم في رعاية المسيرة التعليمية، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمعية قطر الخيرية لدعم قطاع التعليم ضمن الأولويات والاحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمع، ومساندة الخطوات التطويرية للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيعقبها اتفاقيات أخرى تكرس التعاون مع الوزارة.