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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 15 مواطنا من الضفة، بينهم أشقاء وفتية.

وبين نادي الأسير، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، وهم: محمود محمد دقدق، وشقيقه علي، ومالك حسن الزغاري، ومحمد جمال رومي، وسليمان الدبس.

فيما جرى اعتقال 4 مقدسيين بينهم فتيان، وهم: حارس المسجد الأقصى مهند ادريس من محيط مصلى باب الرحمة داخل المسجد، بعد الاعتداء المبرح عليه وإصابته بجروح، واقتاده بحمالة الاسعاف إلى أحد مشافي الاحتلال بمدينة القدس، والشاب محمود سعدي الرجبي، والفتى أحمد ناصر محيسن وشقيقه محمد، علما أن الفتيين محيسن قضيا فترة طويلة في الحبس المنزلي، 

يضاف إلى المعتقلين المواطن خالد العبد من بلدة كوبر في رام الله وهو شقيق الأسيرين عمر ومنير العبد، ومواطنان من محافظة قلقيلية، وهما: أنس وجيه أبتلي، وشقيقه آدم.

ومساء أمس، اعتقلت قوات خاصة من أمام حاجز حوارة جنوب نابلس ثلاثة مواطنين بينهم أسير سابق قضى 12 عاما، وهو عبد سعيد حماد من محافظة رام الله، حيث نال حريته قبل عدة أشهر، إضافة إلى إبراهيم خالد حشيمات، وخليل أيوب حشيمات، وكلاهما من بلدة الرام.

#الاحتلال

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