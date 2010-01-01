موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "نتسيب نت" الأمني، إن الموساد الإسرائيلي تمكن من كشف مجموعة تابعة لحزب الله تعمل في إطار الوحدة 910، تمثلت مهمتها في تحديد أهداف إسرائيلية في أفريقيا لمهاجمتها لاحقا.

وفقا للموقع، أحبط الموساد من خلال الكشف عن المجموعة؛ عملية خطيرة جدا كان سيكون لها تداعيات دولية واسعة لو نُفذت، ولكن القوات القوات الأوغندية اعتقلت مسؤول المجموعة قبل شهر في مطار عنتيبي.

وذكر الموقع أيضًا أن المعتقل اللبناني كان ضابطا أمنيا كبيرا في حزب الله ويعيش ويعمل في أوغندا منذ عام 2010 من خلال هوية مزورة وعلى هيئة رجل أعمال لبناني.

وأشار الموقع، أنه تم اعتقال شقيق المعتقل اللبناني، ليتبين أنهم أنشأوا شبكة لحزب الله في إطار وحدة العمل الخارجي في حزب الله (وحدة 910)، وكانت مهمتها الأولى هي تحديد الأهداف الإسرائيلية التي يمكن أن تهاجم مستقبلا.

وبحسب الموقع، فإن طلال حمية، المطلوب أمريكيا وإسرائيليا ولكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية، هو قائد (الوحدة 910)، التي تتركز مهامها في مهاجمة أهداف إسرائيلية في الخارج ودعم حركات المقاومة.