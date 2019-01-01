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بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

الأربعاء 07 أغسطس 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "أزرق أبيض"، بني غانتس، إنه لا يمكن التوصل لهدوء طويل الأمد في قطاع غزة بدون عودة الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية و الهدوء المطلق في جنوب البلاد .

وشدد غانتس، على أن "إسرائيل" يجب أن لا تبقى رهينة لسياسات الآخرين، في إشارة منه إلى حركة حماس، مستهجنا قبول حكومة الاحتلال باستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

واضاف انه يجب السعي الى تحقيق السلام وإيجاد حلول لقطاع غزة  .

يشار الى ان غانتس، قال يوم أمس، إن المعركة القادمة في غزة يجب أن تكون الأخيرة وأيضا يجب اغتيال قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفا "لقد تآكل الردع الإسرائيلي بفعل السياسات الحالية".

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