  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرشهود عيان، أن اكثر من 100 مستوطن اقتحموا الاقصى منذ الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن فترة "الاقتحامات اليومية" والتي تستمر فترة الصباح حتى الساعة 11:00، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وكانت منظمة ما تسمى "أمناء الهيكل" المتطرفة دعت لمسيرة ضخمة الأحد المقبل عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل" والذي يصادف "أول أيام عيد الأضحى"، بالتزامن مع توجيه دعوة من "جماعات الهيكل المزعوم" لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للسماح للمستوطنين باقتحام الاقصى في ذلك اليوم.

#المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الخليل: الكشف عن تفاصيل مروعة لفتى احتجزه والداه وعذبه 5 سنوات

تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

إجراءات جديدة في مستشفيات غزة بعد اعتداء على مجمع الشفاء

صحيفة : قناة العربية وفرت منبرا لمهاجمة فساد السلطة بقرار من مستويات سعودية عليا

بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

بريطانيا تساوم لبنان بضغط إسرائيلي: طرد العاروري أو وقف التعاون

الأخبار الرئيسية

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

18764

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

تنزيل

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

تحركات واتصالات مكثفة لضمان تجديد الأونروا وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب