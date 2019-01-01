عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرشهود عيان، أن اكثر من 100 مستوطن اقتحموا الاقصى منذ الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن فترة "الاقتحامات اليومية" والتي تستمر فترة الصباح حتى الساعة 11:00، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وكانت منظمة ما تسمى "أمناء الهيكل" المتطرفة دعت لمسيرة ضخمة الأحد المقبل عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل" والذي يصادف "أول أيام عيد الأضحى"، بالتزامن مع توجيه دعوة من "جماعات الهيكل المزعوم" لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للسماح للمستوطنين باقتحام الاقصى في ذلك اليوم.