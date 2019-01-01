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قبيلة تعثر على جثة طالبة "سقطت" من طائرة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيلة تعثر على جثة طالبة "سقطت" من طائرة


وكالات / سما /

عثرت قبيلة في مدغشقر على جثة طالبة بريطانية سقطت من طائرة أثناء تحليقها قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، ، أن السلطات في مدغشقر أفادت بعثور القرويين على جثة الفتاة بعد أن شاركوا في مهمة بحث.

وكانت الطالبة البريطانية في جامعة كامبريدج، آلانا كوتلاند، 19 عاما، قفزت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة "أنجاجي" النائية في مدغشقر.

وذهبت آلانا أصلا إلى مدغشقر في مهمة تعليمية تتعلق بالعلوم البيولوجية.

وذكرت تقارير أن الشابة لقيت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا، ووقعت في منطقة مليئة بالحيوانات المفترسة.

ونشرت الشرطة في مدغشقر صورا تمثيلية للحظات الأخيرة على متن الطائرة الصغيرة، تظهر محاولة الطيار وراكب آخر في الطائرة الإمساك بالطالبة البريطانية في محاولة لثنيها عن القفزة الانتحارية.

وحاول الاثنان منعها من الأمر لمدة خمس دقائق دون جدوى، ووقعت الحادثة بعد دقائق معدودة من إقلاع الطائرة.

#طائرة #قبيلة #طالبة

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