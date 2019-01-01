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اكتشاف ببغاء كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف ببغاء كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام


وكالات / سما /

اكتشف العلماء بقايا ببغاء ضخم، عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو متر ولديه منقار ضخم وقوي ويحتمل أنه كان يلتهم ببغاوات أخرى.

وقال تريفور ورثي الاستاذ بجامعة فلينديرز في بيان صدر اليوم الأربعاء " نيوزيلندا تشتهر بطيورها الضخمة".

وأضاف" ولكن حتى الآن، لم يعثر أحد على ببغاء ضخم منقرض في أي مكان".

وأطلق علماء في علم الأحافير بجامعة فلينديرز ومتحف كانتيربوري في نيوزيلندا اسم هركليز انيكسبتاتوس على الببغاء لإظهار مدى قوته وكبر حجمه بالإضافة إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذا الاكتشاف.

وجرى العثور على الببغاء الجديد في حفريات تعود لـ 19 مليون عاما مضت بالقرب من بلدة سانت باثانس التي كانت تشتهر بنشاط التعدين في منطقة سنترال اوتاجو في ساوث إيلاند بنيوزيلندا، وهى منطقة يقوم العلماء باستخراج الرواسب الحفرية منها منذ 20 عاما.

#ببغاء #نيوزيلندا

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