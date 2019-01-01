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أنجلينا جولي: ليس هناك ما هو أكثر جاذبية من امرأة لها رأيها الخاص

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي: ليس هناك ما هو أكثر جاذبية من امرأة لها رأيها الخاص


وكالات / سما /

ذكرت نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي أنها تربي بناتها على التفكير المستقل بدلا من الاهتمام بالأزياء.

وكتبت جولي في مقال لمجلة "إيلي" البريطانية في عددها المقرر صدوره في أيلول/سبتمبر المقبل: "ليس هناك ما هو أكثر جاذبية - بل يمكن القول بأنه ليس هناك ما هو أكثر سحرا من امرأة تمتلك إرادتها ورأيها الخاص".

تجدر الإشارة إلى أن النجمة الأمريكية (44 عاما) لديها ثلاث بنات، وهن: زهرة (14 عاما) وشيلوه (13 عاما) وفيفيان (11عاما) .

وكتبت جولي: "أقول لهن كثيرا إن أهم ما يمكن أن يقمن به هو تنمية عقولهن... هذا أهم من الفستان الجميل".

ويُعرض أحدث أفلام جولي "الخبيثة: عشيقة الشر" اعتبارا من 17 تشرين أول/أكتوبر المقبل، والذي تلعب فيه دور ساحرة شريرة بجانب الممثلتين إيلي فانينج وميشيل فايفر.

#أنجلينا جولي

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