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تحذير من استخدام الخلطات العشبية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من استخدام الخلطات العشبية


وكالات / سما /

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية منشوراً على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تحذر من خلاله من استخدام الخلطات العشبية.

وأوضحت الهيئة أنه يروج لهذه الأعشاب والخلطات بالعديد من الفوائد، مثل:

الحرمل: قادر على علاج الوسواس القهري

الداتورا: علاجاً للربو

بذور الخروع: لمنع الحمل

العشرق: تساعد في التنحيف

جوزة الطيب: جزء من البهارات

العشر: يعالج أمراض البرد

عرق الذهب: يعمل كطارد للبلغم

الحنظل: علاجاً لمرض السكري.

في المقابل أفادت الهيئة أن المعلومات الصحيحة حول هذه الخلطات العشبية كالتالي:

الحرمل: يسبب الهلوسة وانخفاض سرعة نبضات القلب

الداتورا: تسبب تسارعاً في معدل نبضات القلب واتساع حدقة العين

بذور الخروع: تؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب مما قد يسبب الوفاة في حال تناول عدد قليل منها.

العشرق: الاستخدام طويل الأمد لها من شأنه أن يصيب الإنسان بالفشل الكلوي

جوزة الطيب: في حال تناول جرعة كبيرة منها تسبب الهلوسة وانهيار الجهاز العصبي.

العشر: في حال أصابت عصارتها العين من الممكن أن يصاب الإنسان بالعمى ومن شأنه تناولها أن يؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب

عرق الذهب: تناوله قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والقيء ويعمل على تهيج الجهاز الهضمي

الحنظل: يؤثر على الجهاز الهضمي مما قد يصيبك بالإسهال المصاحب للدم.

#الأعشاب

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