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تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين


القدس المحتلة / سما /

تم الكشف عن قائمة زيارات أعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من عام 2010 إلى 2012.

وذكرت القناة العبرية السابعة حسب تقرير للقناة الثانية، أن الأسير الذي تلقى أكبر عدد من الزيارات هو مروان البرغوتي، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد و 40 سنة لمشاركته في التخطيط لسلسلة من العمليات.

وأشارت إلى أن قائمة زوار البرغوثي كان من بينهم حاييم أورون رئيس حزب ميرتس السابق، فيما لم ينف أورون الاجتماعات.

ولفتت إلى أن البرغوثي زاره أيضاً رئيس حزب العمل عمير بيرتس وأعضاء عرب في الكنيست، هم جمال زحالقة وأحمد الطيبي وعيساوي فريج وغيرهم.

ونوهت القناة إلى أن الأسير عن حركة حماس حسن سلامة ، الذي خطط لعمليات قتل فيها 64 إسرائيلياً، تلقى زيارة من عضو الكنيست جمال زحالقة.

كما أوضحت أن الأسير الآخر عن حركة حماس عباس السيد الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عامًا لدوره في التخطيط لعملية فندق بارك في عام 2002 ، والذي قُتل فيه 29 إسرائيلياً وجُرح حوالي مائة، تلقى عدة زيارات، بما في ذلك خمس زيارات قام بها النائب عن الحركة الإسلامية إبراهيم صرصور.

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