شاهد : شارع إسماعيل هنية وياسر عرفات في تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

استبدلت منظمة إسرائيلية أسماء الشوارع الرئيسية في تل أبيب بأسماء أخرى احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية الضعيفة تجاه حركة حماس.

وذكرت القناة العبرية السابعة إلى أن نشطاء من منظمة "مشروع النصر الإسرائيلي" احتجوا على سياسة الحكومة تجاه حماس وغيروا أسماء الشوارع الرئيسة بتل أبيب إلى أسماء تصف الواقع اليومي لسكان غلاف قطاع غزة بشكل خاص.

على سبيل المثال تم تغيير اسم شارع "الملكة ايستر" الى شارع "مطعم الدولفنيريم" (نادٍ ليلي حيث فجر فلسطيني نفسه داخله في عام 2001، ما أسفر عن مقتل 21 اسرائيليا) ، وتم تغيير اسماء العديد من الشوارع الأخرى إلى شارع ياسر عرفات وشارع إسماعيل هنية وغيرها.

وأشارت إلى أن لافتة باسم إسماعيل هنية رئيس حركة حماس رفعت أمام أحد شوارع تل أبيب، كما جرى تغيير أسماء مفترقات بمسميات أخرى.

ونوهت القناة العبرية إلى أن الاحتجاج جاء في أعقاب استطلاع واسع نشر الأسبوع الماضي بشأن الصراع مع الفلسطينيين وأظهر أن الجمهور الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل إزاء اليد الناعمة للحكومة الإسرائيلية أمام حماس، وانتقدوا اتفاق وقف إطلاق النار في جولة القتال الأخيرة..