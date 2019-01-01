بلدية البيرة تكرم قرابة 80 طالبا من المتفوقين في مدارسها

رام الله / سما /

كرمت بلدية البيرة مساء أمس الثلاثاء، السادس من اب 2019 الطلاب المتفوقين والاوائل الثلاثة في امتحان الانجاز(الثانوية العامة) في المدارس الحكومية والخاصة في المدينة اضافة لتكريم،ابناء الموظفين في بلدية البيرة، خلال حفل جماهري عقدته فى قاعة منتزه بلدية البيرة.

وحضر حفل التكريم مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة السيد باسم عريقات وعدد من اعضاء المجلس البلدي كالسيدة تمارا حداد وجهاد زهور والسيد جعفر الطويل وضياء معلا وسفيان عدوي اضافة الى عدد من الشخصيات الوطنية ولفيف العاملين فى السلك التعليمى وحشد من الطلاب وذوي المتفوقين.

هذا وافتتح حفل التكريم بدخول طلاب الإنجاز المتفوقين لمنصة التكريم وسط أناشيد النجاح وزغاريد الأمهات وأجواء مليئة بالبهجة والسعادة والسرور من الطلاب وذويهم. كما وتخلل حفل التكريم عدد من الفقرات الفنية شملت فقرات من الدبكة الشعبية لفرقة سفراء فلسطين للفنون الشعبية.

بدوره عبر عضو المجلس البلدي في بلدية البيرة السيد ضياء معلا في كلمته عن تهانيه الحارة للطلاب المتفوقين في مدينة البيرة، مؤكدا على افتخار بلدية البيرة بجحافل المتفوقين، ومشدداً على أن طلاب العلم هم حماة المستقبل الزاهر للوطن والمجتمع.

في حين طالب مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة باسم عريقات خلال كلمته في الاحتفال الطلاب المتفوقين بالاستمرار على نهج التفوق والإبداع والتميز ، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم داعم أساسي لهم فى مسيرتهم التعليمية الجامعية وستعمل جاهدة على تقديم خدماتها لهم وتسهيل كافة الأمور الأكاديمية.

فى كلمة المتفوقين التي القتها الطالبة ندين قطو من مدرسة بنات البيرة الجديدة عبرت خلالها عن شكرها باسمها واسم وزملاءها الطلبة لكل من وقف معهم وساندهم فى دراستهم ، مؤكدة أن هذا التفوق ما جاء إلا بالجد والمثابرة ، وأنهم سيعملون بكل جهد على أن يكونوا دائماً وأبداً فى المقدمة ويحققوا أمالهم وطموحاتهم ويخدموا أبناء شعبهم ومجتمعهم.

كما واختتم الحفل بتكريم المتفوقين بدروع تكريمية من بلدية البيرة تقديراً لهم على تفوقهم وتميزهم وحصولهم على أعلى الدرجات.