وزارة الاتصالات تعقد ورشة عمل حول تقديم خدمة الانترنت اللاسلكي "Wi Fi"

غزة / سما /

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "تعليمات تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي" Wi Fi "، وذلك بمشاركة عدد من مزودي خدمات الانترنت اللاسلكي ووكلائهم وممثلين عن الوزارات و المؤسسات الحكومية المختصة ، حيث اشتملت الورشة على تقديم عرض حول تعليمات تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي ودور الوزارة والجهات المسؤولة في متابعة التزام مقدمي الخدمة بهذه التعليمات .



و أوضح م. زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستمرة للمجتمع الفلسطيني من خلال توفير بيئة قانونية متكاملة تدعم القطاع الخاص وتضمن جودة الخدمات المقدمة وحماية المستهلكين.