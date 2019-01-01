التنمية الاجتماعية تحذر حماس من المساس بموظفيها وتحملها مسؤولية عرقلة عملها

رام الله / سما /

اعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية استدعاء أجهزة الامن في قطاع غزة لأعضاء اللجنة المكلفة من وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني لمتابعة عمل الوزارة في المحافظات الجنوبية مساسا خطيرا بحرية عملها، ويندرج ضمن سياسة فرض الواقع على الأرض.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي "نحمل حركة حماس مسؤولية المساس بموظفي الوزارة، ونحملهم أيضا المسؤولية الكاملة تجاه سلامتهم، وعرقلة وتأخير عمل برامج الوزارة بالقطاع، والتي تقدم من خلالها المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، إضافة للعديد من البرامج الموجهة للحماية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء أعضاء اللجنة المكلفين بالعمل بالقطاع".

وأضاف: محاولة "حماس" تسييس عمل الوزارة وبرامجها وفرض سياسة الأمر الواقع أمر مستهجن وغريب وغير مقبول، ويأتي في اطار ممارسة البلطجة السياسية والابتزاز تجاه الموظفين وملاحقتهم، الأمر الذي يشكل تجاوزاً خطيراً لكافة الأعراف والتقاليد المهنية والوطنية .

وأوضح الحافي "أن هذا الاستدعاء غير قانوني وهو بمثابة عمل مدان يترتب عليه تداعيات خطيرة على عمل وبرامج الوزارة، وسيكون لها رد غير مسبوق على هذا التمادي".