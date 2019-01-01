جدول مباريات مرحلة ذهاب دوري الأولى

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد 2019-2020.
وفيما يلي مواجهات مرحلة ذهاب الأولى, علما أن الدوري سينطلق في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.
- الأسبوع الأول:
1- خدمات خانيونس - نماء.
2- بيت حانون الأهلي - الأقصى.
3- خدمات البريج - العطاء.
4- خدمات النصيرات - القادسية.
5- الجلاء - التفاح.
6- الزيتون - خدمات المغازي.
- الأسبوع الثاني:
1- الأقصى - خدمات خانيونس.
2- نماء - العطاء.
3- القادسية - بيت حانون الأهلي.
4- خدمات البريج - التفاح.
5- الجلاء - الزيتون.
6- خدمات النصيرات - خدمات المغازي.
- الأسبوع الثالث:
1- خدمات خانيونس - العطاء.
2- القادسية - الأقصى.
3- التفاح - نماء.
4- خدمات المغازي - بيت حانون الأهلي.
5- خدمات البريج - الزيتون.
6- خدمات النصيرات - الجلاء.
- الأسبوع الرابع:
1- القادسية - خدماتخان يونس.
2- التفاح - العطاء.
3- خدمات المغازي - الأقصى.
4- الزيتون - نماء.
5- الجلاء - بيت حانون الأهلي.
6- خدمات البريج - خدمات النصيرات.
- الأسبوع الخامس:
1- خدمات خانيونس - التفاح.
2- خدمات المغازي - القادسية.
3- الزيتون - العطاء.
4- الأقصى - الجلاء.
5- نماء - خدمات النصيرات.
6- خدمات البريج - بيت حانون الأهلي.
- الأسبوع السادس:
1- خدمات المغازي - خدمات خانيونس.
2- التفاح - الزيتون.
3- الجلاء - القادسية.
4- خدمات النصيرات - العطاء.
5- خدمات البريج - الأقصى.
6- بيت حانون الأهلي - نماء.
- الأسبوع السابع:
1- خدمات خانيونس - الزيتون.
2- الجلاء - خدمات المغازي.
3- خدمات النصيرات - التفاح.
4- القادسية - خدمات البريج.
5- العطاء - بيت حانون الأهلي.
6- الأقصى - نماء.
- الأسبوع الثامن:
1- الجلاء - خدمات خانيونس.
2- الزيتون - خدمات النصيرات.
3- خدمات البريج - خدمات المغازي.
4- بيت حانون الأهلي - التفاح.
5- نماء - القادسية.
6- الأقصى - العطاء.
- الأسبوع التاسع:
1- خدمات النصيرات - خدمات خانيونس.
2- الجلاء - خدمات البريج.
3- بيت حانون الأهلي - الزيتون.
4- خدمات المغازي - نماء.
5- التفاح - الأقصى.
6- القادسية - العطاء.
- الأسبوع العاشر:
1- خدمات خانيونس - خدمات البريج.
2- بيت حانون الأهلي - خدمات النصيرات.
3- الجلاء - نماء.
4- الزيتون - الأقصى.
5- خدمات المغازي - العطاء.
6- التفاح - القادسية.
- الأسبوع الحادي عشر:
1- بيت حانون الأهلي - خدمات خانيونس.
2- نماء - خدمات البريج.
3- خدمات النصيرات - الأقصى.
4- العطاء - الجلاء.
5- الزيتون - القادسية.
6- التفاح - خدمات المغازي.