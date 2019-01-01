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جدول مباريات مرحلة ذهاب دوري الأولى

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات مرحلة ذهاب دوري الأولى


غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وفيما يلي مواجهات مرحلة ذهاب الأولى, علما أن الدوري سينطلق في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

- الأسبوع الأول:

1- خدمات خانيونس - نماء.

2- بيت حانون الأهلي - الأقصى.

3- خدمات البريج - العطاء.

4- خدمات النصيرات - القادسية.

5- الجلاء - التفاح.

6- الزيتون - خدمات المغازي.

- الأسبوع الثاني:

1- الأقصى - خدمات خانيونس.

2- نماء - العطاء.

3- القادسية - بيت حانون الأهلي.

4- خدمات البريج - التفاح.

5- الجلاء - الزيتون.

6- خدمات النصيرات - خدمات المغازي.

- الأسبوع الثالث:

1- خدمات خانيونس - العطاء.

2- القادسية - الأقصى.

3- التفاح - نماء.

4- خدمات المغازي - بيت حانون الأهلي.

5- خدمات البريج - الزيتون.

6- خدمات النصيرات - الجلاء.

- الأسبوع الرابع:

1- القادسية - خدماتخان يونس.

2- التفاح - العطاء.

3- خدمات المغازي - الأقصى.

4- الزيتون - نماء.

5- الجلاء - بيت حانون الأهلي.

6- خدمات البريج - خدمات النصيرات.

- الأسبوع الخامس:

1- خدمات خانيونس - التفاح.

2- خدمات المغازي - القادسية.

3- الزيتون - العطاء.

4- الأقصى - الجلاء.

5- نماء - خدمات النصيرات.

6- خدمات البريج - بيت حانون الأهلي.

- الأسبوع السادس:

1- خدمات المغازي - خدمات خانيونس.

2- التفاح - الزيتون.

3- الجلاء - القادسية.

4- خدمات النصيرات - العطاء.

5- خدمات البريج - الأقصى.

6- بيت حانون الأهلي - نماء.

- الأسبوع السابع:

1- خدمات خانيونس - الزيتون.

2- الجلاء - خدمات المغازي.

3- خدمات النصيرات - التفاح.

4- القادسية - خدمات البريج.

5- العطاء - بيت حانون الأهلي.

6- الأقصى - نماء.

- الأسبوع الثامن:

1- الجلاء - خدمات خانيونس.

2- الزيتون - خدمات النصيرات.

3- خدمات البريج - خدمات المغازي.

4- بيت حانون الأهلي - التفاح.

5- نماء - القادسية.

6- الأقصى - العطاء.

- الأسبوع التاسع:

1- خدمات النصيرات - خدمات خانيونس.

2- الجلاء - خدمات البريج.

3- بيت حانون الأهلي - الزيتون.

4- خدمات المغازي - نماء.

5- التفاح - الأقصى.

6- القادسية - العطاء.

- الأسبوع العاشر:

1- خدمات خانيونس - خدمات البريج.

2- بيت حانون الأهلي - خدمات النصيرات.

3- الجلاء - نماء.

4- الزيتون - الأقصى.

5- خدمات المغازي - العطاء.

6- التفاح - القادسية.

- الأسبوع الحادي عشر:

1- بيت حانون الأهلي - خدمات خانيونس.

2- نماء - خدمات البريج.

3- خدمات النصيرات - الأقصى.

4- العطاء - الجلاء.

5- الزيتون - القادسية.

6- التفاح - خدمات المغازي.

#دوري الأولى #جدول

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