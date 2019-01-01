  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيكيه يُبدي رأيه في مسألة عودة نيمار لـ برشلونة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيكيه يُبدي رأيه في مسألة عودة نيمار لـ برشلونة


وكالات / سما /

صرح جيرارد بيكيه مدافع ونجم فريق برشلونة الإسباني بأنه يتمنى بكل تأكيد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للبرسا، مؤكداً بأنه على اللاعب الخروج والتحدث عن رغبته في الرحيل.

البرازيلي نيمار دا سيلفا ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتمنى العودة من جديد لفريقه السابق برشلونة.

إدارة باريس سان جيرمان متمسكة باللاعب، ولا ترغب في رحيله، ولكنه يضغط على النادي من أجل الموافقة على بيعه.

وبجانب برشلونة، هناك الكثير من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تعاقد ريال مدريد الإسباني معه على سبيل الإعارة، مع إلزامية شرائه في الصيف المقبل.

وتحدث جيرارد بيكيه حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “عودة نيمار لبرشلونة؟ إنه لاعب رائع، ويعلم جيداً غرفة خلع ملابس الفريق، والمدينة، والنادي”.​

وأضاف “أنا مقتنع بأن هناك الكثير من الناس في النادي سيكونوا سعداء للغاية بعودة نيمار لبرشلونة، بالتأكيد أعلم أنها ستكون عملية معقدة، كونه يلعب في سان جيرمان، بالإضافة إلى امتلاكنا فريقاً رائعاً بإمكانه المنافسة على أي بطولة”.

وتابع “الجميع يعلم بشأن علاقتني المميزة مع نيمار، وسنكون سعداء بتواجده معنا مرة أخرى، لكنه يلعب في باريس سان جيرمان، ورأيي لن يغير شيئاً”.

وبسؤاله عن تواصله مع نيمار في الفترة الأخيرة، رد قائلاً “بالتأكيد تحدثت مع نيمار، ولكنه يجب أن يكون الشخص الذي يتحدث عن مستقبله، لدينا محادثات خاصة بيننا، ولا أعتقد بأنه من الصواب التحدث عنها هنا”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نيمار نجم كبير داخل وخارج الملعب، ونأمل في أن يحدث شيءٍ ما”.

#جيرارد بيكيه #نيمار دا سيلفا #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

صحيفة : قناة العربية وفرت منبرا لمهاجمة فساد السلطة بقرار من مستويات سعودية عليا

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

بريطانيا تساوم لبنان بضغط إسرائيلي: طرد العاروري أو وقف التعاون

168 كلمة من ترامب تخسر أغنى أغنياء العالم 117 مليار دولار

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

تنزيل

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

تحركات واتصالات مكثفة لضمان تجديد الأونروا وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب

صحيفة: تلاسن حاد بين اعضاء لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل في اجتماعها الاخير!

15

الخليل: الكشف عن تفاصيل مروعة لفتى احتجزه والداه وعذبه 5 سنوات