بيكيه يُبدي رأيه في مسألة عودة نيمار لـ برشلونة

وكالات / سما /

صرح جيرارد بيكيه مدافع ونجم فريق برشلونة الإسباني بأنه يتمنى بكل تأكيد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للبرسا، مؤكداً بأنه على اللاعب الخروج والتحدث عن رغبته في الرحيل.

البرازيلي نيمار دا سيلفا ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتمنى العودة من جديد لفريقه السابق برشلونة.

إدارة باريس سان جيرمان متمسكة باللاعب، ولا ترغب في رحيله، ولكنه يضغط على النادي من أجل الموافقة على بيعه.

وبجانب برشلونة، هناك الكثير من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تعاقد ريال مدريد الإسباني معه على سبيل الإعارة، مع إلزامية شرائه في الصيف المقبل.

وتحدث جيرارد بيكيه حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “عودة نيمار لبرشلونة؟ إنه لاعب رائع، ويعلم جيداً غرفة خلع ملابس الفريق، والمدينة، والنادي”.​

وأضاف “أنا مقتنع بأن هناك الكثير من الناس في النادي سيكونوا سعداء للغاية بعودة نيمار لبرشلونة، بالتأكيد أعلم أنها ستكون عملية معقدة، كونه يلعب في سان جيرمان، بالإضافة إلى امتلاكنا فريقاً رائعاً بإمكانه المنافسة على أي بطولة”.

وتابع “الجميع يعلم بشأن علاقتني المميزة مع نيمار، وسنكون سعداء بتواجده معنا مرة أخرى، لكنه يلعب في باريس سان جيرمان، ورأيي لن يغير شيئاً”.

وبسؤاله عن تواصله مع نيمار في الفترة الأخيرة، رد قائلاً “بالتأكيد تحدثت مع نيمار، ولكنه يجب أن يكون الشخص الذي يتحدث عن مستقبله، لدينا محادثات خاصة بيننا، ولا أعتقد بأنه من الصواب التحدث عنها هنا”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نيمار نجم كبير داخل وخارج الملعب، ونأمل في أن يحدث شيءٍ ما”.