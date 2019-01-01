  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: "أتعهد بتشكيل حكومة يمين، لن تتشكل حكومة وحدة وطنية"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "أتعهد بتشكيل حكومة يمين، لن تتشكل حكومة وحدة وطنية"


القدس المحتلة / سما /

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع تحالف "ازرق ابيض" بزعامة بيني غانتس. 

وقال في مقال نُشر هذا الصباح في صحيفة "يسرائيل هيوم": "إن التزامي واضح: تشكيل حكومة يمينية قوية بعد الانتخابات، لتستمر بقيادة إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة وللحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا هو التزامي لناخبي الليكود".

وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو: "إن الخيار الذي سنواجهه في الانتخابات الوشيكة هو: من سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل؟ هل سيتم تشكيل حكومة يسارية ضعيفة وعديمة الخبرة هنا، بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، أو حكومة يمينية قوية برئاسة الليكود وقيادتي؟"

ودعا نتنياهو ناخبي اليمين الى "اليقظة والتخلي عن اللامبالاة" وهاجم افيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي قال إنه "أعلن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، أنه سيوصي امام رئيس الدولة على بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة". 

وفقا لنتنياهو: "هذه الحقيقة كافية لندرك أن علينا التصويت لحزب الليكود. يجب أن يكون حزب الليكود أكبر حزب لضمان تكليف تشكيل الحكومة يكون من نصيبنا، دون أن يتمكن ليبرمان من أن يقودنا إلى حكومة يسارية ضعيفة يقودها لبيد وغانتس".

إلى ذلك، حث نتنياهو على عدم التصويت للأحزاب التي لن تتمكن من تخطي نسبة الحسم. وقال: "ليس لنا تكرار خطأ الانتخابات السابقة، التي اهدر خلالها ناخبو اليميني سبعة مقاعد بسبب التصويت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم. يجب ألا تتعرض حكومة اليمن للخطر، لذا يجب على الناخبين التصويت لصالح الليكود".

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على قرار نقابة الاطباء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف احد الاطباء في قلقيلية

تلبية الحج ساعة كاملة ، لبيك اللهم لبيك ( تكبيرات الحج وعيد الأضحى المبارك )

صحيفة : قناة العربية وفرت منبرا لمهاجمة فساد السلطة بقرار من مستويات سعودية عليا

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

بريطانيا تساوم لبنان بضغط إسرائيلي: طرد العاروري أو وقف التعاون

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

تنزيل

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

تحركات واتصالات مكثفة لضمان تجديد الأونروا وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب

صحيفة: تلاسن حاد بين اعضاء لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل في اجتماعها الاخير!

15

الخليل: الكشف عن تفاصيل مروعة لفتى احتجزه والداه وعذبه 5 سنوات