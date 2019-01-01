مويس كين: لم أغادر يوفنتوس بسبب العنصرية

وكالات / سما /

أكد المهاجم الشاب المتألق مويس كين لاعب نادي يوفنتوس الإيطاليالسابق والمنضم حديثاً لنادي إيفرتون الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، أنه لم يغادر يوفنتوس بسبب العنصرية كما يقال.

وأعلن نادي إيفرتون الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن إتمام تعاقده مع مهاجم يوفنتوس الإيطالي مويس كين الذي يبلغ من العمر 19 عاماً.

واجتاز الدولي الإيطالي الشاب الفحوصات الطبية صباح اليوم بنجاح، قبل توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات في صفقة قدرت بـ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو حوافز متعلقة بالأداء، فيما سيحصل اللاعب على راتب 3 ملايين يورو سنوياً.

وتحدث مويس كين في تصريحات نقلتها شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية قائلاً: “إيفرتون فريق رائع ومثل العائلة”، وعن تضامن مشجعينه في الحرب ضد العنصرية؟، شيء جميل لأنه يجب مكافحة مثل هذه الأشياء دائماً، وأنا لم أغادر إيطاليا ويوفنتوس بسبب العنصرية، ولكن أنا من أشد المعجبين بنادي إيفرتون والدوري الإنجليزي، واخترت المجيء إلى هنا لأن إيفرتون يتطلع إلى الأمام مثلي تماماً، ولقد غادرت يوفنتوس لأنني أريد أن ألعب وأثبت نفسي، أنا هنا للقيام بذلك وإعطاء كل ما لدي”.

وأضاف: “أسلوبي؟، أنا شخص يحب مساعدة الفريق، وأعط 100٪ لزملائي الذين يلعبون أيضاً من أجلي، وذلك لتحقيق أهدافنا”، ما هي أهداف الموسم الجديد؟، الهدف هو تحقيق أعلى مستوى ممكن، وتسجيل أهداف مثل جميع المهاجمين”.

وأكمل: “كنت محظوظاً بما يكفي للعب مع كريستيانو رونالدو وما تعلمته معه”، وعن حماسة المشجعين لوصوله إلى إيفرتون: ” رأيت هذا، ولكن كما هو الحال دائماً سنضطر إلى مكافأة الجماهير عندما يأتوا إلى الملعب بالنتائج الجيدة والمستوى الذي يحبون رؤيته”.