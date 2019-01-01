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إنتر ميلان لم يستسلم ويقدم عرضاً جديداً لشراء لوكاكو

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان لم يستسلم ويقدم عرضاً جديداً لشراء لوكاكو


وكالات / سما /

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن إدارة إنتر ميلان لم تستسلم، وأرسلت عرضاً جديداً لشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم روميلو لوكاكو هذا الصيف بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانتقال للعب في إنتر ميلان الإيطالي.

وتعثرت المفاوضات منذ فترة بين إدارتي إنتر ميلان، ومانشستر يونايتد بسبب أن العرض المالي لم يصل إلى طموحات الشياطين الحمر.

وفجأة بدأت الصحف تتحدث عن صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي، واليونايتد، بانتقال لوكاكو للسيدة العجوز، مقابل تعاقد الشياطين الحمر مع الأرجنتيني باولو ديبالا، ولكن سرعان ما انتهت هذه القصة بعد رفض ديبالا الانضمام لليونايتد.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن إنتر ميلان عازم على التعاقد مع روميلو لوكاكو بأي شكل، وذلك عن طريق تقديم عرض مالي ضخم بمبلغ 70 مليون استرليني، مقابل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي الذي رفض التدريب مع اليونايتد، ويتدرب حاليًا مع فريق أندرلخت.

وأكمل الموقع بأن المفاوضات عادت من جديد بين الإنتر ومانشستر يونايتد مساء أمس الثلاثاء، حيث ترغب إدارة النادي الإنجليزي في زيادة المبلغ المعروض فقط 5 ملايين استرليني، ويبدو بأن الأمور تقترب أكثر فأكثر من انضمام لوكاكو للإنتر.

#إنتر ميلان #لوكاكو

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