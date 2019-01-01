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سجال في "إسرائيل" بعد زيارة أعضاء بالكنيست الأسرى الفلسطينيين

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سجال في "إسرائيل" بعد زيارة أعضاء بالكنيست الأسرى الفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس، رئيس الوزراء نتنياهو عقب الإعلان عن اجتماعات عضو الكنيست، بما في ذلك بيرتس نفسه، ونواب عرب مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال بيرتس وفق القناة العبرية السابعة: "رئيس الوزراء الذي يتفاوض مع حماس التي ابتلعته، ويمرر لها حقائب بملايين الدولارات، ويجرأ على التبشير بزيارات الدولة التي تتم بشأن قضايا".

وأضاف: "تم عقد جميع الاجتماعات بمعرفة من أعلى المراتب في مؤسسة الجيش ومن المثير للاهتمام أن بيبي لم يتحدث عن صفقاته مع حماس".

وهاجم نتنياهو أمس الثلاثاء الأحزاب اليسارية بعد البيان الصحفي رقم 12 حول زيارات أعضاء الكنيست الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين في السجون.

وقال نتنياهو أمس:"إن الإعلان عن زيارات أعضاء الكنيست من الأحزاب اليسارية للفلسطينيين المدانين بقتل اليهود يكشف مدى التشويه وخطورة الطريق الذي يسلكه اليسار".

أما الوزير السابق نفتالي بينيت رد على ذلك بالقول، "إن مئات الزيارات من الأحزاب العربية إلى الأسرى الفلسطينيين قتلة النساء والأطفال الرضع هي سقوط أخلاقي لدولة إسرائيل والكنيست".

وأضاف: "هذه هي أفظع عمليات القتل التي يتعرض لها فقهاء حقوق الإنسان".

وعلق رئيس مجلس بيت إيل شاي ألون على القضية بالقول: "لقد شاهدنا اليوم قائمة الرعب، أعضاء الكنيست، الذين زاروا الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل اليهود، يجب أن تقصر دولة إسرائيل زيارات السجون لكل من عائلات السجناء والبرلمانيين".

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