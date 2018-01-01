توتنهام يقدم عرضاً لبرشلونة للتعاقد مع كوتينيو

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لبرشلونة للتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وذكرت صحيفة التايمز الإنجليزية أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لبرشلونة للتعاقد مع كوتينيو لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع التكلفة بكامل راتبه مع النادي الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن صفقة انتقال كوتينيو إلى توتنهام إذا تمت سوف تكلف خزائن النادي اللندني مبلغاً قيمته على أقل تقدير 21 مليون جنية إسترليني للموسم الواحد

وارتبط اسم البرازيلي فيليب كوتينيو بالرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه منذ وصوله النادي الكتالوني قادماً من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018.

ويبدو أن برشلونة يبحث عن عرض جدي للموافقة على رحيل كوتينيو هذا الصيف في صفقة انتقال دائم وليس على سبيل الإعارة.