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الصحافة الإنجليزية تكشف قيمة انتقال فابينيو إلى ريال مدريد

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحافة الإنجليزية تكشف قيمة انتقال فابينيو إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

كشفت الصحافة الإنجليزية عن تفاصيل انتقال لاعب الوسط البرازيلي فابينيو المحتمل إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب فابينيو في صفوف ريال مدريد عندما كان في ريعان شبابه ، ولعب للفريق الأول بضع مباريات في موسم 2012-2013 ، قبل انتقاله إلى موناكو ، ومن ثم ليفربول في الصيف الماضي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” فإن هنالك اتفاق تام بين ريال مدريد وفابينيو ، على أن يوقع ليفربول مع البديل قبل 8 أغسطس الجاري وهو موعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى قيمة الصفقة ، بقولها إن ريال مدريد سيدفع مبلغ 65 مليون يورو بالإضافة لعشرة ملايين يورو متغيرات.

وبالنسبة للتفاصيل الشخصية فإن اللاعب البرازيلي سيحصل على 7.5 مليون يورو في العام الواحد وبعقدٍ يمتد حتى عام 2024.

وكانت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية قد نفت وجود كل ذلك.

والجدير بذكره أن فابينيو يلعب في خط الوسط الدفاعي ، بجانب قدرته على شغل مركز الظهير الأيمن.

#فابينيو #ريال مدريد

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