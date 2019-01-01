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إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستد 300 مليون شيكل من ديون كهرباء السلطة من أموال الضرائب


القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن السلطة الفلسطينية ستدفع 300 مليون شيكل لتغطية ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ووفقاً لتقرير القناة اليوم الأربعاء، سيتم خصم الديون من الأموال الضريبية، مشيرةً إلى أن السلطة وشركة الكهرباء الإسرائيلية ستعملان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء.

ولفتت إلى ما قاله مسؤول فلسطيني قبل أسبوعين لصحيفة الأيام، إن إسرائيل والفلسطينيين على أعتاب اتفاق يسمح للسلطة الفلسطينية بجمع الضرائب على الوقود مباشرة بدلاً من إسرائيل.

وأوضح أن الهدف هو الحد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لتخفيف وطأتها على الفلسطينيين.

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