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أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!


القدس المحتلة / سما /

منح وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي الإقامة الدائمة في إسرائيل لمواطن فلسطيني بعد مساعدته لعائلة إسرائيلية تعرضت لعملية إطلاق نار بالخليل نفذها الفلسطيني محمد الفقيه.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن الفلسطيني ساعد عائلة الحاخام الإسرائيلي مايكل مارك الذي قتل وأصيبت زوجته  بجروح خطيرة بعد العملية.

وكان الحاخام مارك قتل في عملية إطلاق نار على طريق مستوطنة عتنائيل بالخليل، في عملية نفذها الفلسطيني محمد الفقيه في الأول من يوليو عام 2016، وقتل على يد الجيش بعد اكتشاف مكانه بعد قرابة شهر.

وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية حين علمت بتورطه في إنقاذ عائلة إسرائيلية صادرت منزله واضطر إلى مغادرته والعيش في الشارع، كما نقل مراسل القناة الثانية" الإسرائيلية "أوهاد حمو  خلال تقرير أعده.

ولفتت إلى أن منح الإقامة جاء بعد مطالبة قضائية من وزير الداخلية بمنح الفلسطيني تصريح إقامة دائمة، وعدم طرده من إسرائيل وتوفير عمل لعائلته.

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