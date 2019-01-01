التنمية تطلق حملة "احنا مع بعض" لجمع حقائب وقرطاسية مدرسية لأبناء الأسر المستورة

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، حملة" احنا مع بعض" لتوفير حقائب وقرطاسية مدرسية لطلاب المدارس من أبناء القضايا الاجتماعية المسجلة في قوائم الوزارة، والذين يبلغ عددهم نحو 51 ألف طالب وطالبة، وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من توجهات الوزارة في تعزيز النهج التشاركي ووضع هذا النهج موضع التنفيذ بما يحقق تطورا في جودة ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة من أبناء شعبنا، وتعزيز فكر التضامن والمسؤولية المجتمعية ودمج المجتمع بكل مكوناته في هذا الفكر، ومن أجل دعم ومساندة الطلاب والطالبات وخصوصاً الفقراء وذوي الاعاقة منهم.

وستركز هذه الحملة على الطلاب والطالبات في التجمعات البدوية والمناطق المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما ستركز هذه الحملة على الطلاب في المخيمات وقطاع غزة .