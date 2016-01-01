ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، نية نتنياهو تشكيلحكومة يمينية فقط، وعدم الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

الهدف الحقيقي من وجود الشرطة الإسرائيلية شرق القدس هو العقاب الجماعي

نتنياهو: لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية

كيم: تجربة الصواريخ الأخيرة هي تحذير لأميركا وكوريا الجنوبية

ترمب يلمح إلى أن جوجل دعمت هلاري كلينتون في انتخابات 2016

"معاريف":

العودة الى التحقيق من جديد في قصية اغتصاب الفتاة بنت السابعة واعتقال فلسطينيين اثنين

الجيش الإسرائيلي يعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية على خلفية أمنية

لبيد: لن نسمح لنتنياهو بحل قائمة الأزرق والأبيض

تقرير: نتنياهو يمارس ضغوطاً على فيجلين لإغلاق حزب الهوية

"إسرائيل اليوم":

نتنياهو: سوف اشكل فقط حكومة ائتلاف يمينية ولن تكون هناك حكومة وحدة وطنية

نتنياهو يلتزم بعدم الذهاب لحكومة وحدة وطنية والالتزام بحكومة يمينية

الجيش الإسرائيلي : اعتقال ثمانية فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية

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تصدر خبر مصادقة الاحتلال على بناء 2604 وحدات استيطانية في الاراضي الفلسطينية، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث "القدس، الحياة الجديدة، الأيام" الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس

- الاحتلال يصادق على بناء 2604 وحدات استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

- فشل الحوار في معتقل "عوفر" و6 اسرى يشرعون بالإضراب عن الطعام

- هدم منزلين ومنشآت في القدس وبيت جالا واصابات بالاختناق اثر مواجهات في طمون

- وزير خارجية اسرائيل يكشف عن لقائه بشخصية اماراتية رفيعة المستوى

- بضغط اسرائيلي بريطانيا تساوم لبنان على طرد العاروري أو وقف التعاون

- السماح لـ800 فلسطيني بالسفر عبر مطار اللد، إصدار 150 ألف تصريح ومعظم المعابر مفتوحة

- الشرطة الاسرائيلية خبأت سلاحا في منزل مواطن من العيسوية

- محكمة اسرائيلية تفرض مليون و600 الف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

- الامم المتحدة: "قنابل الغاز" قتلت 7 وجرحت الالاف على حدود غزة

- وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يجدد إغلاق 26 مؤسسة في القدس

- "هآرتس": معظم اعضاء وحدة التنسيق بين الوزارات الاسرائيلية والجمهور في القدس الشرقية من أفراد "الشاباك" السابقين

- مقتل سبعة مدنيين في سوريا غداة وقف العمل بالهدنة

- روحاني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن شرط رفع العقوبات

- خبراء: أوجه التشابه بين إرهاب العنصريين البيض وصعود "داعش"

الحياة الجديدة

- الرئيس يستقبل سفير عمان لدى الاردن ويؤكد اهمية فتح سفارة للسلطنة في فلسطين

- تعنت إدارة "عوفر" يفشل الحوار وستة أسرى يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام

- الاحتلال يهدم منزلين في القدس ومنشآت زراعية ببيت لحم

- اشتية: على هولندا والدول التي تعد نفسها ملتزمة بحل الدولتين المسارعة والاعتراف بدولة فلسطين

- الاحتلال يصادق على مخططات لبناء 2304 وحدات استيطانية

الأيام

- الاحتلال يصادق على بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة وتثبيت ثلاث بؤر "عشوائية"

- الرئيس يستقبل سفير سلطنة عمان لدى الأردن

- الاحتلال يهدم منزلين في القدس وبركسات وأساسات مبنى قيد الانشاء في بيت جالا

- فشل الحوار في معتقل "عوفر" و6 أسرى يشرعون بالإضراب عن الطعام

- "الشاباك" يدعي إحباط عملية تفجيرية كانت ستنفذ في القدس

- قتيلان في جلجولية والرملة جراء جريمتي إطلاق نار

- وزير إسرائيلي: أي نشاط للسلطة والفصائل بالقدس يعد "عملا ارهابيا"

- في تقرير لمركز "بتسيلم" الاسرائيلي: سبعة من شهداء مسيرات العودة قتلوا جراء إصابتهم بقنابل غاز مسيل للدموع

- كاتس: إسرائيل تسعى إلى تطبيع معلن وتوقيع اتفاقات علنية مع دول الخليج

- رحيل الفنان التشكيلي والناقد والمؤرخ كمال بلاطة ومساعٍ لدفنه في القدس

- بريطانيا تساوم لبنان بضغط إسرائيلي: طرد العاروري أو وقف التعاون

- سورية: مقتل سبعة مدنيين في ريفي إدلب وحماة غداة انهيار الهدنة