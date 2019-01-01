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جلجولية: مقتل الشيخ احمد عرباس بإطلاق نار أمام منزله

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلجولية: مقتل الشيخ احمد عرباس بإطلاق نار أمام منزله


القدس المحتلة / سما /

توفي مساء الثلاثاء الشيخ احمد عرباس (66 عاما)، متأثراً بإصابته بإطلاق نار تعرض له، في بلدته جلجولية بالداخل.

وذكرت مصادر طبية أنه تم نقل عرباس إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة، وبعد وقت قصير أعلن الاطباء وفاته.

وتسود حالة من الغضب والإستنكار الشديدين في قرية جلجولية بعد حادثة اطلاق الرصاص هذه الليلة التي اسفرت عن مقتل الشيخ عرباس (66 عاما) عندما كان جالساً في ساحة بيته.

وتشير المعلومات الأولية ان المغدور لم يكن هو المستهدف، بل ان مطلقي الرصاص ارادوا اصابة شخص اخر.

هذا وقد تحدث جميع السكان عن الضحية بأنه صاحب اخلاق حميدة ومتواضع ويسعى في عمل الخير ومساعدة الأخرين، ودائما يستنكر كافة اشكال العنف. كما طالب سكان القرية العمل على محاربة الجريمة ووضع حد لمثل هذه الحوادث التي وصفوها بأنها باتت تشكل خطرا على الجميع، وفق ما ذكر موقع "كل العرب".

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