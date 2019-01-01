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العثور على قناة لزراعة المخدرات على حدود غزة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على قناة لزراعة المخدرات على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

هرعت قوات الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى الحدود مع قطاع غزة لتنفيذ أعمال بحث وتمشيط في أعقاب بلاغ قدمه أحد المزارعين في غلاف غزة عن اشتباهه بوجود نفق على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، استنفر الجيش قواته ورفع حالة التأهب القصوى ومن ثم بدأ بأعمال التمشيط والبحث في منطقة المكان المشبوه، ليتبين لهم بعد البحث والتفتيش بأنه قناة لزراعة المخدرات.

وأضافت القناة أن الجيش عثر داخل القناة على عشرات الأكياس من بذور المخدرات، التي كان من المفترض أن تثمر خلال الفترة المقبلة لتدر على صاحبها ملايين الشواقل.

كما أشارت التقديرات بأن الحديث يدور عن عمل منظم تم تنفيذه من قبل أصحاب خبرة كبيرة في زراعة المخدرات، حيث اختاروا المنطقة الحدودية نظراً لأن الأنظار تتجه دائماً نحو الجانب الفلسطيني من الحدود وليس نحو الجانب الإسرائيلي.

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