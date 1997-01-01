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وفاة الفنان الفلسطيني كمال بُلاطة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان الفلسطيني كمال بُلاطة


رام الله / سما /

 توفي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بُلاطة، عن عمر يناهز 77 عاما.

وكمال بُلّاطة من مواليد القدس عام 1942، تعلم الرسم والتصوير في مرسم خليل حلبي، في القدس، ورسم بورتريهات وحارات وعمران المدينة المقدسة في مرحلته الأولى.

درس في أكاديمية الفنون الجميلة – روما (1960– 1965). تابع دراساته لاحقاً في واشنطن (1968–1971) في كلية – كوركوران لمتحف الفنون الجميلة. عاش في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب ولبنان، وحصل على منحة تفرغ لدراسة الفن الإسلامي بالمغرب من مؤسسة فولبرايت (1993 و1994).

أقام عدة معارض شخصية في القدس، وعمّان، وأبو ظبي، والمنامة، وبغداد، والرباط، وباريس، وموسكو، وأوسلو، وطوكيو، ولندن، وأمستردام، كذلك في المتحف الوطني الأمريكي بواشنطن، وفي متحف كوبريونيون بنيويورك عام 1988، واشتهر برسم بعض أغلفة مجلاّت (مواقف) اللبنانية و(شـؤون الفلسطينية) في بيروت.

صدر للفنان الراحل بُلاطة كتاب "استحضار المكان – دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر" عام 2000، بتونس اشتمل على 300 صورة لأعمال فنية لفنانين فلسطينيين، بترشيح من وزارة الثقافة الفلسطينية، ودعم من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التابعة للجامعة العربية، حيث تفرّغ ثلاث سنوات لإنجازه، وهو الكتاب الرابع عن الفن التشكيلي الفلسطيني، بعد كُتب ( المناصرة 1975 – شمّوط 1989 – محظيّة 1997).

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