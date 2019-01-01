كوخافي يصادق على سلسلة تعيينات جديدة

القدس المحتلة / سما /

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، على سلسلة تعيينات جديدة لمناصب عديدة بالجيش الإسرائيلي، حيث تنتظر هذه التعيينات موافقة رئيس الحكومة ووزير الجيش بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لموقع الجيش فقد جاءت التعيينات الجديدة كالتالي:

تعيين العميد عيران نيف قائداً جديداً لقسم أساليب القتال الحديثة في ركن التخطيط.

تعيين العميد زين أفتليون قائداً جديداً لإدارة التحول الرقمي التابعة لركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعيين العميد "ع" قائداً جديدا للواء الأبحاث التابع لركن الاستخبارات العسكرية.

تعيين العميد "أ" في منصب ضابط الاستخبارات الرئيسي.

تعيين العميد أوفير لفيوس في منصب ضابط التعليم الرئيسي.

تعيين العميد تساحي حفاتس ضابطاً جديداً للموارد البشرية وقسم الجرحى في ركن القوى البشرية.

تعيين العميد تل أهرون قائداً جديداً للقسم التكنولوجي التابع لركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي.

تعيين العميد رونين كوهن ضابط الدعم اللوجستي الرئيسي.

تعيين العميد فنحاس بن مويل قائداً جديداً لمركز النقل.

تعيين العقيد لوران أنغل ضابطاً لركن الاتصالات في قيادة المنطقة الوسطى.

تعيين العقيد عومر كوهن ضابطاً لركن الاتصالات في قيادة المنطقة الجنوبية.