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بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث مقصداً من "الإخوان"


القاهرة /سما/

أشارت دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء، أن الأمة الإسلامية لم تعرف على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة، جماعةً أضل سبيلاً وأخبث مقصداً وأظلم منهجاً من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت في رسالة موجهة للجماعة الإرهابية باستخدام "الموشن غرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، إن "هذه الجماعة جعلت الدينَ مطيتها والقتل هوايتها، وتمزيق الأوطان مقصدها"، مضيفة "80 عاماً أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق".

وتابعت "مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا ذلك عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم"، موضحة أن جماعة الإخوان الضالة والغارقة في الأوهام لن تهزم وطناً عريقاً مثل مصر.

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