تظاهرة عند معبر بيتونيا للمطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية

رام الله / سما /

تظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيين قبالة معبر عوفر التجاري بين غرب رام الله اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وجرت التظاهرة بدعوة من لجنة القوى الوطنية والإسلامية ولجان "المقاومة الشعبية" عند معبر (بيتونيا/عوفر) غرب مدينة رام الله.

وقال منسق اللجان الشعبية في رام الله صلاح الخواجا لوكالة أنباء (شينخوا)، إن التظاهرة استهدفت نقل رسالة للتجار الفلسطينيين تطالب بوقف علاقاتهم مع الشركات الإسرائيلية ومنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وذكر الخواجا أن تنظيم الفعالية يأتي تماشيا مع قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه مؤخرا بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والخطوات الجارية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وخلال التظاهرة اندلعت مواجهات بين شبان المتظاهرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقت قواته قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما إلى عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين جرى علاجهم ميدانيا.

وأعلن الخواجا أن تظاهرات مماثلة سيتم تنظيمها عند بقية المعابر التجارية في الضفة الغربية سعيا لتفعيل حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتقليص دخولها إلى الأسواق الفلسطينية.

وتستورد السوق الفلسطينية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا من منتجات إسرائيل، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وسلم نشطاء في الحملة مذكرة للوكلاء وعدد من التجار والشاحنات المتواجدين على المعبر والمحملة بالمنتجات الإسرائيلية، تدعو لمنع دخول منتجات إسرائيل بكل أنواعها للأسواق الفلسطينية خصوصا تلك التي لها بديل محلي أو عربي أو أجنبي.

وأكدت المذكرة أن إطلاق الحملة يأتي تماشيا مع قرار القيادة الفلسطيني الذي تم إعلانه في 25 من الشهر الماضي بشأن وقف العمل بالاتفاقيات م إسرائيل وإعادة النظر بكافة مستويات العلاقة معها.

ودعا نشطاء الحملة إلى "أوسع انخراط شعبي لتعميق ثقافة مقاطعة منتجا إسرائيل باعتبارها نمط حياة، وبرنامج عمل يومي للشعب الفلسطيني ردا عل سياسات الاحتلال".