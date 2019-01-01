اشتية يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، الاجتماع الثالث للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.

وبحث الفريق في اجتماعه سبل الاعتماد والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاحتلال، كون معظم مصادر الطاقة المستهلكة محليا مستوردة من إسرائيل.

واستعرض الفريق العديد من التوصيات لتطوير هذا القطاع والتوسع به، إضافة الى اهم التحديات والمعيقات التي تواجهه، واهمها التشريعات الإسرائيلية التي تمنع إنشاء المحطات إلا بشروطها، ومحدودية قدرة الشبكات.

وأكد رئيس الوزراء دراسة كافة التوصيات ورفعها للتداول في مجلس الوزراء، وإعادة النظر بالقوانين الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتحديثها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

من الجدير بالذكر، أن الفريق الوطني يجمع الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.

واستضاف الاجتماع اليوم، عددا من الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين الخاص والعام.