الرئيس يستقبل سفير سلطنة عُمان لدى الأردن

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية خميس بن محمد الفارس، ووفد وزارة الخارجية العُمانية القادم لمتابعة إجراءات فتح سفارة سلطنة عمُان لدى دولة فلسطين.

ورحب الرئيس، بالسفير العماني، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، حيث حمله تحياته لأخيه السلطان قابوس المعظم.

وأكد الرئيس على أهمية فتح سفارة للسلطنة في فلسطين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين.