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168 كلمة من ترامب تخسر أغنى أغنياء العالم 117 مليار دولار

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
168 كلمة من ترامب تخسر أغنى أغنياء العالم 117 مليار دولار


سما / وكالات/

 خسر أغنى 500 شخص على وجه الأرض الاثنين نحو 2.1% (117 مليار دولار) من صافي ثروتهم، مع انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في تقرير نشرته أمس، أن عشرين شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم فقدوا ما يقارب العشرين مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، وحده 3.4 مليار دولار. 

وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة.

ما يعني أن كل كلمة كتبها الرئيس الأمريكي كبدت أغنياء العالم الـ500 خسارة بنحو 700 مليون دولار، في إشارة إلى مدى تأثير تغريدات ترامب على الأسواق.

وكانت معظم الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأمريكية، قد تراجعت الاثنين وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد التصعيد بين واشنطن وبكين.

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