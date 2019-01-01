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فشل الحوار في معتقل "عوفر" و6 أسرى يشرعون بالإضراب عن الطعام

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل الحوار في معتقل "عوفر" و6 أسرى يشرعون بالإضراب عن الطعام


رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن الحوار بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" فشل، فيما شرع 6 أسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام رداً على عملية قمعهم ونقلهم من السجن، وهم: محمد خطبة، وأسامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي هيفا، وشادي شلالدة.

ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن الأوضاع في معتقل "عوفر" ما تزال تشهد حالة من التوتر الشديد، بعد فشل جلسات الحوار بين الأسرى وإدارة المعتقل، حيث رفضت الإدارة مطالب الأسرى حول القضايا الأساسية التي نتجت عن عملية القمع. وتتمثل بإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل عملية القمع، وإنهاء عزل مجموعة من الأسرى، وإعادة الأسرى الذين جرى قمعهم ونقلهم تعسفياً.

ويواصل الأسرى مواجهتهم للإجراءات الانتقامية عبر إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام، بحيث توقفت كل مظاهر "الحياة" اليومية الاعتقالية، ومقابل ذلك تواصل الإدارة كجزء من إجراءاتها القمعية إغلاق الكنتينا والمغسلة.

يُشار إلى أن قوات قمع نفذت يوم الرابع من آب/أغسطس الجاري اقتحام لغرف الأسرى في قسمي (20) و(19) الذي يضم الأسرى الأطفال، وألقت قنابل الغاز واعتدت على الأسرى بالضرب ونقلت مجموعة منهم للعزل، ومجموعة جرى نقلها إلى معتقلات أخرى.

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