اشتيه: ماذا ينتظر الاتحاد الأوروبي من صفقة العصر الأميركية؟

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل الهولندي كيس فان بار، وبحث معه آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "هناك تدمير ممنهج من قبل إسرائيل والإدارة الأميركية لفرص إقامة الدولة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، لا سيما من خلال عزل غزة وحصارها، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وإخراج القدس من أي حل سياسي".

وأضاف اشتية: "يجب على هولندا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، وتعد نفسها ملتزمة بدعم حل الدولتين، المسارعة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، لإنقاذ حل الدولتين من الانهيار".

وتابع: "ماذا ينتظر الاتحاد الأوروبي من صفقة العصر الأميركية؟ والتي لم يتم عرضها عليهم أو المشاورة بها، وهي بالفعل تم تطبيق جزء منها على أرض الواقع".

وقال: "سنستمر بدعم أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، والمساعدات المقدمة لهم تم الاتفاق عليها في اتفاق أوسلو".

وثمن اشتية جهود هولندا والاتحاد الأوروبي بدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والمشاريع التنموية في فلسطين.