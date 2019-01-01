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إصابة معتقلين بكسور أثناء نقلهم لمعسكر حوارة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة معتقلين بكسور أثناء نقلهم لمعسكر حوارة


نابلس / سما /

 تعرض اثنان ممن تم اعتقالهم فجر امس من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، لإصابات برضوض وكسور، أثناء نقلهم الى معسكر حوارة جنوب المدينة.

وأفاد الشيخ ضرار حمادنة الذي أفرج عنه بعد ساعات من التحقيق في معسكر حوارة، أنه فور اعتقالهم تم نقلهم بشاحنة اعتقال رفقة نجله عمرو وأبيّ حمادنة.

وأضاف أن سائق الشاحنة تعمد السير بسرعة كبيرة أثناء صعوده على مطب، ما أدى إلى ارتطام رؤوسهم بالسقف وسقوطهم على المقاعد الحديدية وهم مقيدين ومعصوبي الأعين.

وأضاف أنه نقل هو وأبي حمادنة إلى مستشفى رفيديا بنابلس فور الإفراج عنهما، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية إصابتهما بكسور في العمود الفقري، بالإضافة إلى رضوض وكدمات في أنحاء جسديهما.

وأكد أن سلطات الاحتلال لم تقدم لهم أي علاج، ولم تُجر لهم أية فحوصات طبية، بل قابلهم الجنود بالسخرية والاستهزاء.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر امس حملة اعتقالات واسعة في عصيرة القبلية طالت عشرة مواطنين، وأفرجت عنهم بعد ساعات من استجوابهم في معسكر حوارة.

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