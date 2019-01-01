بالصور.. الشاباك يزعم: إحباط "عملية تفجيرية" لحركة حماس بمدينة القدس ونتنياهو يعقب!

القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" ، مساء اليوم الثلاثاء، إحباط "عملية تفجيرية" لحركة حماس في مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت آحرنوت"، عثر جهاز الأمن العام "الشاباك" في مدينة الخليل على عبوة ناسفة حضرتها خلية تابعة لحماس كانت تخطط لتفجيرها في القدس.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه "تم أيضا اكتشاف مختبر لحماس لتحضير المتفجرات"، لافتة إلى أنه جرى اعتقال خلايا تابعة لها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة لإسرائيل بتوجيه من حماس في قطاع غزة .

في السياق ذاته، عقب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وزير الحرب، على ادعاءات "الشاباك" قائلا : "أثني على جهاز الأمن العام الشاباك وقوات الجيش والشرطة لجهدهما الاستخباري والعملياتي الذي أحبط هجومًا خططت له حماس في إسرائيل".

وأضاف نتنياهو : "سيعرف أعداؤنا أن يدنا الطويلة تصل إلى كل من يحاول إيذاءنا". بحسب قوله.