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الشروع في تنفيذ مشروع تحلية مياه مالحة جنوب قطاع غزه

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشروع في تنفيذ مشروع تحلية مياه مالحة جنوب قطاع غزه


غزة / سما/

 شرعت الطواقم الهندسية في جمعية عطاء فلسطين الخيرية في تنفيذ مشروع قطرات الحياة "1" لإنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة لبلدية النصر، بتمويل من السفارة الصينية لدى دولة فلسطين.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب نظيفة وعذبة الى سكان بلدية النصر في الشمال الشرقي لمحافظة رفح، والتي تعد من المناطق المهمشة في قطاع غزه ويبلغ عدد سكانها حوالي 10000 نسمة ومعظمهم عاطلون عن العمل، يعانون من المصاعب الاقتصادية ويعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

وعبرت مؤسس ومدير عام جمعية عطاء فلسطين الخيرية رجاء أبو غزالة، عن امتنانها للسفارة الصينية لتمويلها مثل هذه المشاريع الهامة والحيوية، والتي تساهم في حل مشكلة مياه الشرب في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذى يمر به سكان قطاع غزه، وأكدت ان السفارة الصينية دعمت ايضا عدة مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية في فلسطين من خلال عطاء فلسطين.

‏‎كما أوضحت أبو غزالة أنه من خلال دعم المشاريع المستدامة مثل تحلية المياه والطاقة الشمسية سيخفف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وقرى الضفة الغربية والقدس الشريف، ويعزز من التضامن بين الشعبين الصيني والفلسطيني.

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