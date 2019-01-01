وزير إسرائيلي يوقع قرارات جديدة لحظر أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" وقع يوم أمس على قرارات جديدة لحظر أي نشاطات ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، بمحيط مدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزير الإسرائيلي قرر تمديد إغلاق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ مدة أي نشاطات للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ويعتبر ذلك "عملا إرهابيا"، ولاحق واعتقل منظمي تلك النشاطات.