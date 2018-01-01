الرويضي يحذر من جر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها

القدس المحتلة / سما /

حذر ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي من جر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها في حال استمر الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه بتصعيد الاوضاع في القدس المحتلة، لا سيما دعوات المستوطنين المتطرفين لتكثيف اقتحام الاقصى وأداء صلوات تلمودية في أول أيام عيد الأضحى في اطار مساعيها لإقامة ما يسمى الهيكل المزعوم.

وقال الرويضي، في بيان صحفي، إن المستوطنين وجيش الاحتلال يتبادلون الأدوار في انتهاكاتهم وجرائمهم لا سيما في القدس المحتلة، الأمر الذي يدخل في إطار الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين في اسرائيل.

وشدد على أهمية دعم الأوقاف الاسلامية والمسيحية على حد سواء للاستمرار بالقيام بدورهما، وكذلك دعم صمود المقدسيين في معركتهم المفتوحة مع الاحتلال.

الى ذلك أوضح ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين أنه يجري التنسيق ما بين منظمة التعاون الاسلامي ودولة فلسطين لتفعيل دور الدول الأعضاء في المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمنتمية بما يمكّن المواطنين والمؤسسات في القدس ضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية لدعم القدس التي أعدتها الرئاسة لسنوات 2018 – 2022 وتبنتها المنظمة في القمة الاستثنائية في اسطنبول ايار 2018، وتم التأكيد على هذا القرار في اجتماع المكتب التنفيذي على مستوى وزاري في جدة منتصف الشهر الماضي.